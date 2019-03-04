В Италии арестован лидер болельщиков "Ювентуса" по подозрению в связях с мафией на Сицилии

РИМ, 4 марта. /ТАСС/. Итальянская полиция провела масштабную операцию, в рамках которой были арестованы 32 человека на острове Сицилия и в других городах Апеннин по обвинению в причастности к деятельности мафии. Как сообщает в понедельник агентство ANSA, среди арестованных лидер группы болельщиков туринского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Пунторно.

По данным агентства, Пунторно, уже ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов, связан с боссом города Агридженто (Сицилия). Он подозревается в причастности к наркотрафику.