В Орске убит заместитель директора городских электросетей

ТАСС, 4 марта. Заместитель директора Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу компаний "Россети") "Оренбургэнерго" Дмитрий Шевелев убит в Оренбургской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), в настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению", - сказал собеседник агентства. По данным пресс-службы, убийство произошло около 06:45 мск.

В пресс-службе филиала "Оренбургэнерго" подтвердили ТАСС, что убитым является заместитель директора Орского производственного отделения филиала Дмитрий Шевелев. В местных СМИ опубликовано видео предполагаемого убийства, совершенного в подъезде дома, которое запечатлели камеры видеонаблюдения.