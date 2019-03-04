В Северной Осетии замглавы управления по борьбе с коррупцией обвинили в получении взятки

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 марта. /ТАСС/. Заместителю начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел РФ по Северной Осетии предъявлено обвинение в получении взятки в 6,7 млн рублей. Об этом сообщила журналистам пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по республике.

"Следственным управлением СК РФ по Республике Северная Осетия - Алания 53-летнему полковнику полиции - заместителю начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел республики предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 14 февраля 2019 года обвиняемый в служебном кабинете, встретившись с одним из глав сельского поселения республики потребовал от него $100 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности по результатам проводимой в отношении него проверки сотрудниками полиции. Глава сельского поселения обратился с заявлением в УФСБ РФ и 21 февраля 2019 года примерно в 17:45 мск при передаче взятки в сумме 6,7 млн рублей (эквивалентной $100 тыс.) подозреваемый был задержан сотрудниками регионального УФСБ при участии подразделения собственной безопасности МВД республики. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.