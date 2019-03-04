{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Застрявшим во льдах у Курильских островов судам ничто не угрожает

У экипажей есть все необходимое на 20 дней

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Экипажам транспортных судов, оказавшихся в ледовом плену у Курильских остовов (Сахалинская область), не угрожает опасность. Запасов продовольствия и топлива на них хватит примерно на 20 дней, сообщили ТАСС в понедельник в Морском спасательном подцентре в Южно-Сахалинске.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что транспортные суда застряли во льдах недалеко от Курильских островов и нуждаются в помощи ледокола.

В спасательном центре подтвердили, что суда застряли во льдах, однако заверили, что ни им, ни их экипажам ничто не угрожает. "Запасов продовольствия и всего необходимого у них есть на 20 дней, топлива - тоже на 20 суток, к тому же они стоят в чистой воде, просто пройти не могут пока", - заявили спасатели. Представитель ведомства также уточнил, что экипажи не запрашивали помощи.

По информации синоптиков, сейчас в водах в районе Курильских островов дует сильный ветер, который вызывает волнение, а оно, в свою очередь, сбивает лед в одну сторону. По прогнозам, ветер должен поменять направление и ослабеть через несколько дней.

Теги
РоссияСахалинская область
В Москве полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на двух граждан Ирана
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью