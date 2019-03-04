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Спецслужбы Польши задержали подозреваемого в подготовке теракта

Суд принял решение о заключении задержанного под стражу сроком на три месяца, отметил пресс-секретарь координатора спецслужб в правительстве страны Мариуша Каминьского Станислав Жарын

ВАРШАВА, 4 марта. /ТАСС/. Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, который подозревается в подготовке в республике теракта. Об этом сообщило в понедельник Польское агентство печати.

По имеющимся данным, задержанный выходец из Радома Даниель Л. (фамилия по польским законам не называется) собирал информацию и средства для террористической деятельности.

Пресс-секретарь координатора спецслужб в правительстве Польши Мариуша Каминьского Станислав Жарын рассказал, что подозреваемый был задержан 12 января. Суд принял решение о заключении задержанного под стражу сроком на три месяца.

"В ходе обыска мест, где находился задержанный, были найдены доказательства, указывающие на то, что тот собирал информацию и получал денежные средства, которые планировалось использовать для преступной деятельности террористического характера", - указал Жарын.

Задержанному предъявлены обвинения в подготовке к совершению теракта. Ведется расследование.

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