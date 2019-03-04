Более 20 человек отравились в суши-баре под Оренбургом

ТАСС, 4 марта. Более 20 посетителей суши-бара "Жи-Ши" в городе Гай Оренбургской области госпитализированы с признаками отравления. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СК РФ по региону.

"По факту госпитализации в городскую больницу города Гай с острой кишечной инфекцией и пищевым отравлением посетителей одного из суши-баров города Гай возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта, либо сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за помощью к медикам обратилось 35 человек. "На настоящее время в городскую больницу поступило с отравлением 35 человек, из них 24 - госпитализированы, 11- отпущены домой на амбулаторное лечение", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по области ТАСС уточнили, что среди госпитализированных есть дети, все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, работа суши-бара приостановлена. Проводится расследование, организованы противоэпидемические мероприятия.