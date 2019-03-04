Суд ограничил свободу жителю Петербурга, сообщившему о ложном минировании Красной площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Чернявского, который сообщил о якобы минировании Красной площади в Москве. Как сообщается в понедельник в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, суд в виде наказания ограничил ему свободу на год.

"Пушкинский районный суд огласил приговор в отношении Александра Чернявского, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", - отмечается в сообщении.

Свою вину Чернявский признал полностью.

Суд установил, что в январе прошлого года фигурант, находясь в квартире дома по Колпинскому шоссе Пушкинского района Петербурга, из хулиганских побуждений три раза позвонил в районный отдел полиции и сообщил, что 9 мая на Красной площади в Москве произойдет взрыв. Полицейские передали информацию столичным коллегам, информация заявителя оказалась ложной.