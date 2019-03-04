Подросток погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Подросток стал жертвой пожара в квартире жилого дома в подмосковном Ногинске, его родители госпитализированы. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"2 марта в квартире одного из жилых домов в Ногинске произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружено тело 14-летнего мальчика. Его родители госпитализированы в медицинское учреждение города, где им оказывается вся необходимая помощь", - сообщила Врадий.

По предварительным данным, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.