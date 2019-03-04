Главный аэропорт Нидерландов Схипхол отменил более 70 рейсов из-за сильного ветра

ГААГА, 4 марта. /ТАСС/. Голландский аэропорт Схипхол отменил в понедельник более 70 рейсов в связи с сильным ветром. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, "речь идет о 36 европейских направлениях". Решение об отмене принято для того, чтобы "сократить риск задержек на международных направлениях".

Как свидетельствует электронное табло воздушной гавани, российское направление ситуация пока практически не затронула. Лишь один рейс из Москвы прибыл с задержкой в 15 минут.

Ранее Голландский королевский метеорологический институт объявил желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром, порывы которого на побережье могут достигать 100 км/ч. Как ожидается, ко второй половине дня ветер должен стихнуть.