Прокуратура возбудила 15 административных дел из-за перебоев с отоплением в Твери

ТАСС, 4 марта. Прокуратура возбудила 15 административных дел в отношении компании "Тверская генерация" из-за аварийных отключений теплоснабжения, которые происходили в областном центре в январе-феврале этого года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте .

"ООО "Тверская генерация" в январе-феврале 2019 года производило отключение отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах, организациях и учреждениях <...> Прокурором в отношении ресурсоснабжающей организации возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.23 КоАП РФ ("Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами")", - говорится в сообщении.

Прокуратура направила материалы в государственную жилищную инспекцию Тверской области для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, причиной крупных коммунальных аварий в Твери стали аварии на теплотрассах, принадлежащих "Тверской генерации", которая является основным поставщиком тепла в городе. Масштабное отключение отопления произошло 22 января - в зону отключения попало порядка 55 домов различной этажности, областной роддом, четыре детских сада и три школы. 17 января из-за коммунальной аварии без отопления оставались 24 дома, школа, колледж, детская поликлиника и детский сад. Подачу тепла удалось возобновить только 20 января.