Суд Киева отложил рассмотрение дела об убийстве Олеся Бузины на неопределенный срок

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение дела об убийстве украинского писателя и журналиста Олеся Бузины из-за болезни судьи. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня судебного заседания не было. Оно отложено в связи с тем, что судья на больничном", - проинформировали в пресс-службе, добавив, что дата следующего заседания неизвестна.

Ранее адвокат Артем Захаров, представляющий интересы матери убитого Валентины Бузины, сообщал ТАСС о том, что рассмотрение дела затягивается, а суд за два года не продвинулся в его изучении, в деле не зачитан даже обвинительный акт.

Украинский журналист, писатель и телеведущий Олесь Бузина был застрелен у подъезда своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. Через два месяца сотрудники правоохранительных органов задержали националистов Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых следствие подозревает в совершении убийства. В настоящий момент оба отпущены из-под стражи. Организаторы преступления до сих пор не названы.

Дело об убийстве Бузины было передано в суд осенью 2017 года, а слушания начались лишь в сентябре 2018 года. Дело рассматривает коллегия из двух судей и трех присяжных.