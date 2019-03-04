В Саратове задержали владельца страйкбольной гранаты, взорванной во время пьяной ссоры

ТАСС, 4 марта. Сотрудники Росгвардии задержали в Саратове участника конфликта, в результате которого произошел взрыв страйкбольной гранаты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ.

"В дежурную часть Управления Росгвардии по Саратовской области поступило сообщение от жильцов многоэтажного дома по улице Лесная Республика. Очевидцы сообщили о том, что на лестничной клетке одного из подъездов раздался хлопок", - сообщили в пресс-службе, добавив, что на место происшествия незамедлительно выехала инженерно-техническая группа ОМОН и группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

"В ходе выяснения обстоятельств произошедшего было установлено, что в ходе распития спиртных напитков между двумя местными жителями произошел конфликт. В результате ссоры один из граждан подорвал страйкбольный взрывпакет, принадлежащий приятелю", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что в ходе конфликта никто не пострадал, однако один из участников инцидента поспешил скрыться с места происшествия.

Сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего местного жителя, которому принадлежал страйкбольный взрывпакет, и передали его сотрудникам полиции.