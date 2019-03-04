СК проверяет информацию о побоях в отношении воспитанника детдома в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Доследственная проверка начата после телесюжета о причинении побоев воспитаннику детского дома в дагестанском Каспийске. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК России по республике.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан проводится доследственная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на одном из федеральных телеканалов 4 марта вышел сюжет о применении насилия в отношении воспитанника детского дома в Каспийске. "Из сюжета усматривается, что в коридоре учреждения женщина (предположительно, воспитатель детского дома) останавливает воспитанника и наносит ему удары", - уточняется на сайте ведомства.