Омбудсмен передала в СК жалобы о нарушении прав заключенного Владимирского централа

ВЛАДИМИР, 4 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова сообщила в понедельник ТАСС, что передала в следственный комитет, прокуратуру и региональное УФСИН жалобы осужденного, отбывающего срок во Владимирском централе, который сообщил о применении физического насилия и нарушении прав.

27 февраля член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, омбудсмен Людмила Романова и представители надзорных органов посетили Владимирский централ, где встретились с осужденными, ранее участвовавшими в голодовке. После посещения тюрьмы Бабушкин сообщил о жалобах одного из заключенных на угрозы применения физической силы со стороны сотрудников УФСИН и нарушения прав, после чего региональное управление ФСИН сообщило о начале проверки этой информации.

"Один из заключенных выдвинул ряд обвинений о том, что его бьют и предпринимают в отношении него неправомерные действия со стороны сотрудников. Все доводы, которые он указал, были сформулированы и направлены в СК прокуратуру и УФСИН", - сказала Романова.

Как уточнили ТАСС в СУ СК РФ по Владимирской области, данные, предоставленные омбудсменом, будут приобщены к материалам уголовного дела, в 2018 году возбужденного по ст. 286 УК РФ.

Как сообщалось ранее, В 2018 году следственными органами СУ СК РФ по Владимирской области возбуждено четыре уголовных дела по признакам статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") по фактам возможного превышения должностных полномочий сотрудниками УФСИН России по Владимирской области.