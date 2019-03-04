Возбудитель сальмонеллеза выявлен в суши-баре под Оренбургом после массового отравления

ТАСС, 4 марта. Возбудитель сальмонеллеза выявлен при лабораторных исследованиях после массового случая отравления посетителей суши-бара "Жи-Ши" в городе Гае Оренбургской области. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"При лабораторном исследовании из диагностического материала от больных и сотрудников суши-бара, пищевых продуктов, смывов с производственного оборудования и инвентаря выделен возбудитель сальмонеллеза", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время число заболевших, которые употребляли блюда суши-бара, составляет 35 человек, в том числе 11 детей, все больные получают лечение.

В сообщении также отмечается, что в ходе обследования суши-бара выявлены нарушения санитарного законодательства и требований технических регламентов Таможенного союза, составлены протоколы об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя.

Ранее сообщалось, что всего 24 из 35 посетителей суши-бара "Жи-Ши" под Оренбургом, которые обратились за помощью к медикам, были госпитализированы с признаками отравления, возбуждено уголовное дело, работа суши-бара приостановлена.