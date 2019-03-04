{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В России заочно рассмотрят дело гражданина США, обвиняемого в хищении 11 млрд рублей

В Генпрокуратуре сообщили, что Вашингтон отказал в выдаче Дмитрия Котляренко российской стороне

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении предполагаемого соучастника бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова гражданина США Дмитрия Котляренко. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры России, уголовное дело будет рассматриваться заочно, поскольку ранее США отказали РФ в выдаче Котляренко.

"4 марта заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Дмитрия Котляренко. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация")", - сказали в российском надзорном ведомстве.

Как считает следствие, Котляренко был причастен к хищению 11 млрд рублей в Подмосковье в 2005-2008 годах.

Теги
СШАРоссия
Самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Подмосковье
В результате инцидента никто не пострадал
Читать полностью