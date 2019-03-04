Спасатели полностью завершили разбор завалов в университете ИТМО в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Спасатели полностью завершили разбор завалов в корпусе университета ИТМО (Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики) на улице Ломоносова в центре города, где две недели назад произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

"Разбор завалов полностью завершен", - сказали в управлении.

Ранее ректор ИТМО Владимир Васильев сообщал, что восстановление здания, по оценкам руководства вуза, займет от одного года до двух лет. Он также отметил, что летом прошлого года в университете были проведены подготовительные к ремонту работы - очистка стен от старых покрытий до кирпича, снятие старых потолочных подвесных и ряда деревянных конструкций. По его словам, во второй половине февраля этого года в вузе должны были начаться работы по укреплению конструкций корпуса, где в субботу произошло обрушение.

Как сообщалось, 16 февраля в корпусе университета ИТМО, который располагается в здании XIX века на улице Ломоносова в центре Петербурга, произошло сквозное обрушение кровли и перекрытий с пятого по второй этажи, когда в здании шли занятия. Были эвакуированы более 80 человек - студенты и преподаватели, в том числе 21 иностранный учащийся. Погибших и пострадавших не было. По оценкам ректора, в результате ЧП было повреждено имущество лабораторий на сумму около 70 млн рублей.

В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").