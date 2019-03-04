Суд отправил в СИЗО обвиняемую в коррупции руководителя Дома офицеров ЗВО в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Кировский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу руководителя Дома офицеров Западного военного округа (ЗВО) в Санкт-Петербурге Наталью Богатыреву, обвиняемую по трем статьям УК РФ - получении взятки, особо крупное мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Кировский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Натальи Богатыревой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями", "Мошенничество в особо крупном размере", "Получение взятки"). Мера пресечения избрана по 24 апреля 2019 года", - сказано в сообщении.

По версии следствия, Богатырева с ноября 2015 по май 2018 года самоуправно передала в безвозмездную аренду ООО "Русский строительный дом" нежилые помещения Дома офицеров, полностью освободив организацию от обязательной ежемесячной арендной платы. Фирма за указанный период времени обязана была перечислить почти 6,5 млн рублей, однако с разрешения Богатыревой не перечислило государству никаких денег.

"Для придания видимости законности своих действий Богатырева в конце декабря 2015 года заключила с фирмой вместо договора аренды притворный договор оказания услуг на 100 тыс. рублей. Денежные средства были перечислены на счет Дома офицеров, но через несколько дней возвращены коммерческой организации как перечисленные якобы ошибочно. Следствие считает их похищенными", - говорится в сообщении.

Дом офицеров расположен в центре Санкт-Петербурга. В нем регулярно проходят встречи офицеров Западного военного округа, концерты для ветеранов. Также там расположен музей войск ЗВО и библиотека.