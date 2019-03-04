СМИ: в Мексике преступники заблокировали дороги десятками горящих машин

МЕХИКО, 4 марта. /ТАСС/. Операция властей по борьбе с хищениями топлива в мексиканском штате Гуанахуато столкнулась в понедельник со значительным сопротивлением. Преступники блокировали дороги десятками горящих автомобилей, чтобы препятствовать движению конвоев военных и полиции, сообщила на своем сайте газета El Universal.

Таким образом злоумышленники пытались не позволить силовикам добраться до района Санта-Роса-де-Лима, который считается вотчиной одноименного преступного сообщества. Одной из самых прибыльных статей его дохода считается именно хищение горючего из трубопроводов государственной нефтегазовой компании Pemex.

Борьба "Санта-Роса-де-Лима" с другими бандами привела к тому, что Гуанахуато превратился в один из самых опасных регионов латиноамериканской страны.

В 2018 году в Мексике было обнаружено свыше 12,5 тысяч нелегальных врезок в трубопроводы Pemex, на 45% больше, чем за тот же период 2017 года. Согласно данным властей, обнародованным в конце декабря 2018 года, потери Pemex из-за хищений топлива и нефти превышают 60 млрд песо (более $3 млрд) в год.