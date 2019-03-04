В Генконсульство РФ не поступала информация о пострадавших при торнадо в Алабаме россиянах

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне поддерживает постоянный контакт с властями штата Алабама, выясняя, не пострадали ли граждане России в результате обрушившегося на штат в воскресенье мощного торнадо, но пока таких сообщений не поступало. Об этом корр. ТАСС сообщили в понедельник в российском диппредставительстве.

"Пока сообщений не поступало, мы поддерживаем контакты с представителями местных властей", - сообщили в Генконсульстве.

Как сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press, жертвами Торнадо в округе Ли штата Алабама стали по последним данным 23 человека. Смерч, в зоне которого скорость ветра достигала 219 км/час, оставил после себя полосу разрушений протяженностью около полутора километров и шириной в полкилометра.

Как отметило агентство, столь большого числа жертв торнадо не было в США за последние шесть лет, с мая 2013 года, когда у города Мур в штате Оклахома погибли 24 человека.