Слушания в суде США по делу россиянина Никулина перенесены на 12 марта

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Заседание суда в Сан-Франциско (штат Калифорния) по делу Евгения Никулина, экстрадированного из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях, перенесено на 12 марта. Решение было принято из-за того, что россиянин все еще не доставлен в Сан-Франциско после прохождения психиатрического обследования в больнице при временном изоляторе в Лос-Анджелесе, сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник его адвокат Аркадий Бух.

"До Калифорнии наш клиент не доехал и до сих пор находится в Лас-Вегасе. Мы написали об этом в прокуратуру, нам ответили, что ничего с этим сделать не могут, и поэтому слушания перенесли на 12 марта", - информировал адвокат.

По его словам, защита может оспорить результаты психиатрического обследования и даже потребовать его повторного проведения. "Один из главных наших аргументов заключается в том, что его [Никулина] осматривал не психиатр, а психолог. Ясно, в чем заключается разница: один учился 20 лет, а второй - два года", - пояснил Бух.

Он напомнил, что в заключении психиатрической экспертизы приводится масса деталей, которые касаются личной жизни россиянина и которые запрещено разглашать как стороне защиты, так и стороне обвинения. "Что я могу разглашать, так это то, что не были проведены правильные интервью с правильным набором вопросов. То есть психологические и психиатрические тесты не были проведены в соответствии со стандартами. Во-вторых, не было квалифицированных экспертов, способных принимать подобные решения [ставить определенные диагнозы]", - уточнил адвокат россиянина.

Задержку в доставке обвиняемого адвокат объяснил спецификой работы американской службе маршалов, которые отвечают за транспортировку заключенных. "Для них разгильдяйство - нормальное состояние. Траектория их движения необъяснима", - подчеркнул он и объяснил, что службе подчас требуется месяц, чтобы доставить обвиняемого на расстояние в 100 км.

Бух не исключил, что по этой причине намеченное на 12 марта заседание суда также придется отложить. Как ранее отмечал адвокат, если Никулина признают невменяемым, то решение о его дальнейшей судьбе должен будет принимать судья. В противном случае будет назначен суд присяжных.

О деле Никулина

Власти США обвиняют россиянина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже через интернет $3,4 тыс. в 2009 году.

Чехия 31 марта прошлого года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. В тот же день он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.