В Приамурье умер избитый годовалый ребенок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 марта. /ТАСС/. Годовалый ребенок, которого после сильных побоев доставили в больницу Белогорска Амурской области, умер. Об этом во вторник сообщили журналистам в Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске, куда малыша, так и не вышедшего из комы, перевезли на лечение.

15 февраля годовалый ребенок был доставлен с множественными травмами в больницу Белогорска, его состояние оценивалось как крайне тяжелое, он впал в кому, находился на искусственной вентиляции легких. В нанесении телесных повреждений сознался знакомый матери мальчика, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"), он помещен в следственный изолятор.

Кроме того, следственные органы обратились в прокуратуру с ходатайством о передаче из полиции в СК материалов уголовного дела, возбужденного в отношении матери ребенка по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). По данным правоохранительных органов, в ходе проверки установлено, что травмы мальчику наносили в присутствии матери, которая в этот момент бездействовала, чем подвергла жизнь и здоровье своего ребенка опасности.

"Ребенок скончался", - сказали в больнице. Об этом же сообщил в своем аккаунте в Instagram глава города Белогорска Станислав Мелюков.

"Малыш умер сегодня утром. Врачи в течение почти трех недель делали все возможное, но ... травмы были слишком тяжелые <...> Организацию похорон город возьмет на себя", - написано в сообщении.

Как отметили в следственном управлении СК РФ по Амурской области, с учетом смерти ребенка действия обвиняемого будут переквалифицированы в ближайшее время.

Как сообщила ТАСС начальник отдела опеки и попечительства комитета по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск Елена Ищенко, решение о дальнейшей судьбе приемной семьи, где воспитывалась мать избитого годовалого ребенка, будет принято до 18 марта.

"К этой дате мы определимся, и обязаны ответить прокурору с подтверждающими документами, какие решения приняли по этой семье", - сказала руководитель. По ее словам, помимо матери ребенка, на воспитание в эту приемную семью ранее переданы шестеро несовершеннолетних детей.