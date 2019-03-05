Два человека погибли при пожаре в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Два человека погибли при пожаре в двухэтажном доме в Лесосибирске на севере Красноярского края. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

Пожар начался в 04:59 (00:59 мск), примерно через три часа был ликвидирован. На борьбу с огнем привлекались 28 человек и 10 единиц техники.

"На пожаре погибли два человека. Это мужчины, их возраст устанавливается", - сказал собеседник агентства, добавив, что были эвакуированы 16 человек, одна женщина сломала ногу.

Как пояснили ТАСС в администрации города, пожар произошел в двухэтажном деревянном доме коридорного типа. Все жильцы размещены у родственников, в городе создана комиссия по обеспечению людей вещами, документированию, решается вопрос по жилью.