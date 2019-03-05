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Неизвестные угнали три "КамАЗа" в Новой Москве

Ущерб составил 9 млн рублей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Злоумышленники угнали три грузовика марки "КамАЗ" в Новой Москве, которые принадлежат одной из коммерческих фирм. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе главка столичной полиции.

"Инцидент произошел 4 марта в поселке Мосрентген, на улице Адмирала Корнилова, дом 61. Неизвестные со стройплощадки угнали три грузовика "КамАЗ", общая стоимость которых составила порядка 9 млн рублей", - сказали в полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

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