Два самолета не смогли приземлиться в аэропорту Петербурга и ушли на запасной аэродром

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Два самолета авиакомпании "Россия" из Красноярска и Перми во вторник утром не смогли совершить посадку в петербургском аэропорту Пулково из-за метеоусловий и ушли на запасной аэродром во Внуково (Москва), сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Два самолета не совершили посадку в Пулково и ушли на запасной аэродром по решению экипажей", - сказали в пресс-службе, отметив, что в аэропорту утром был сильный снегопад.

По данным онлайн-табло Пулково, рейс номер 6582 из Перми должен был прилететь в Петербург в 05:50 мск, однако сейчас в городе ожидают его прибытия в 09:40 мск - задержка составит около четырех часов.

Еще один рейс номер 6574 из Красноярска задержится на почти на три часа - он должен был совершить посадку в Пулково в 06:55 мск, однако сейчас его также ожидают к 09:40 мск.

Кроме того, как отметили в Пулково, из-за метеоусловий в Пулково также задержался рейс авиакомпании "Северный ветер" номер 4208 в Москву - он должен был вылететь в 05:10 мск, однако фактически отправился в 07:45 мск.

Сейчас в районе Пулково, по данным синоптиков, около двух градусов ниже нуля, небольшой снегопад.