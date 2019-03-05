В Южной Корее пятый день подряд вводятся экстренные меры из-за смога

СЕУЛ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Республики Корея пятый день подряд осуществляют экстренные меры в попытке снизить концентрацию вредных для здоровья мелкодисперсных микрочастиц PM 2.5 в атмосфере. Как сообщило во вторник правительство, это первый такой случай в истории страны.

В 12 провинциях и городах центрального подчинения с 1 февраля введены ограничения на передвижение частного и коммерческого автотранспорта, до 80% снижена мощность тепловых электростанций, выбрасывающих большие объемы микропыли. Впервые такой режим объявлен на южном курортном острове Чеджудо.

Обычно экстренные меры принимаются, если уровень мелких твердых частиц PM 2.5 в атмосфере превышает 150 мкг на кубометр, а на следующий день не прогнозируется улучшение ситуации.

Всемирная организация здравоохранения считает концентрацию микропыли выше 25 мкг на куб. м опасной для здоровья. В настоящее время ее уровень в сеульском воздухе составляет 194 мкг на куб. м. Власти разослали гражданам на мобильные телефоны текстовые сообщения, в которых предупреждают от опасности нахождения на улице и рекомендуют носить пылезащитные маски.

Ситуация в городах

Концентрация микропыли в воздухе настолько плотная, что через нее не пробиваются солнечные лучи, а видимость ограничена несколькими сотнями метров. В целом же страна уже вторую неделю окутана ядовитым смогом, отравляющим жизнь гражданам и гостям республики.

Туман, состоящий из диоксида серы, диоксида азота, паров бензина, растворителей и пестицидов, оксида диазота и еще дюжины ядовитых веществ, окрасил Южную Корею в серые оттенки, улицы выглядят необычно безлюдными, а редкие прохожие носят маски и респираторы. Нахождение на улице без защиты чревато воспалением слизистых оболочек носоглотки и глаз, возникновением кашля и обострением хронических заболеваний.

Угроза здоровью

Согласно данным последних исследований, РМ 2.5 крайне вредны для здоровья. Они накапливаются в организме, провоцируя со временем развитие сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, рака легких. По словам врачей, один час нахождения на улице во вторник по вреду для здоровья равен 30 выкуренным сигаретам.

Южнокорейские власти утверждают, что пыль выбрасывают промышленные предприятия Китая, а затем ветер приносит ее в Южную Корею. Однако по мнению ряда экспертов, как минимум около половины вредных выбросов - результат хозяйственной деятельности в республике, в основном работы устаревших угольных теплостанций, генерирующих около 40% всей электроэнергии.