Суд приговорил бывших топ-менеджеров "Смоленского банка" по делу о растрате

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Тверской суд Москвы во вторник вынес приговор четверым бывшим топ-менеджерам ОАО "Смоленский банк", признав их виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Светлана Скачкова.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") и ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") было возбуждено в марте 2016 года в отношении владельца "Смоленского банка" Павла Шитова (находится в розыске), заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, директора департамента кредитования Дмитрия Скоркина, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова.

"Приговором Тверского районного суда Москвы все подсудимые признаны виновными. Яхонтову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, Скоркину - 4 года лишения свободы, Акберову - 5,5 лет колонии и Щербакову шесть лет лишения свободы. Всем осужденным назначено отбытие наказания в колонии общего режима", - сказала представитель суда. Кроме того, подсудимые лишены права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью в банковской системе РФ на срок от 2 до 3 лет.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.

Следствием и судом установлено, что незадолго до банкротства банка топ-менеджеры вывели из головного офиса через столичный филиал на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн рублей, а затем преднамеренно обанкротили "Смоленский банк". Установлено, что руководители кредитной организации приостановили обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои, несмотря на то, что они заранее знали о предстоящем отзыве Центробанком лицензии у "Смоленского банка" (лицензия была отозвана в декабре 2013 года, а в феврале 2014 года банк был признан банкротом). Кроме того, было установлено, что фигуранты через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали подставным фирмам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. Только с 2010 года по 2013 год "Смоленский банк" выдал шести подконтрольным Павлу Шитову строительным компаниям заведомо невозвратные кредиты на 2 млрд рублей.

В сентябре 2016 года к семи годам лишения свободы условно за неправомерные действия при банкротстве, мошенничество и причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием был осужден еще один фигурант дела - бывший председатель правления ОАО "Смоленский банк" Анатолий Данилов.