Полиция Лондона начала расследование в связи с обнаружением трех СВУ

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Контртеррористическое подразделение полиции Лондона начало расследование в связи с обнаружением трех самодельных взрывных устройств (СВУ) в аэропортах Хитроу и Сити, а также на столичном вокзале Ватерлоо. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.

По данным следствия, обнаруженные почтовые конверты формата A4 были идентифицированы как "небольшие самодельные взрывные устройства", которые при открытии могли воспламениться. "Управление контртеррористического подразделения Службы столичной полиции рассматривает эти инциденты как связанные между собой...", - отметили в полиции.