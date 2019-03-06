В Таиланде задержан россиянин, скрывавшийся на Пхукете за мошенничество в РФ на $7,38 млн

БАНГКОК, 6 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда задержали россиянина Алексея Долженкова, который разыскивался за нелегальную финансовую деятельность на территории России. Как сообщил в среду портал The Thaiger, 36-летнему мужчине удавалось четыре года скрываться от следствия на острове Пхукет.

В полиции отметили, что россиянин был задержан на прошлой неделе. По данным полицейских, мужчина продолжал заниматься через интернет незаконной финансовой деятельностью в РФ, находясь на Пхукете.

Полицейские утверждают, что Долженков был консультантом одной из компаний, которая подавала фальшивые налоговые претензии и осуществляла мошеннические банковские запросы. Отмечается, что в России ордер на арест мужчины был выдан 7 октября 2015 года.

"Он нанес ущерб компаниям в России на сумму более 235 млн батов ($7,38 млн), - подчеркнул глава иммиграционной полиции Таиланда Сурачет Хакпхан. - Он признался на допросе, что бежал из России и въехал в Таиланд по туристической визе. Он будет депортирован в РФ".