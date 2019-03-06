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В Саратове два человека пострадали после обрушения навеса на предприятии

Пострадавших с переломами доставили в больницу

САРАТОВ, 6 марта. /ТАСС/. Навес обрушился из-за большого скопления снега на одном из предприятий Саратова, два человека госпитализированы. Об этом ТАСС рассказал начальник областной службы спасения Юрий Юрин в среду.

"В среду ночью в Ленинском районе на территории предприятия произошло обрушение навеса, под которым производится погрузка-разгрузка автомобилей. В результате снег засыпал с головой мужчину и девушку. Обоих с переломами доставили в больницу", - сообщил он.

По данным оперативных служб, речь идет об ООО "Саратов холод плюс"- хладокомбинате, где производится замороженная пищевая продукция. ТАСС пока не располагает комментарием компании по данному происшествию.

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