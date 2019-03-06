Три человека пострадали в аварии со школьным микроавтобусом под Тулой

ТУЛА, 6 марта. /ТАСС/. Три человека, в том числе ученик одиннадцатого класса, пострадали в ДТП с участием легковой машины и школьного микроавтобуса в среду утром в Щекинском районе Тульской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Авария произошла около 07:40 мск на автодороге Щекино - Лазарево. Столкнулись Hyundai Solaris"Хёндэ-Солярис" и школьный микроавтобус "Газель", пострадали оба водителя и ученик одиннадцатого класса", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Тульской области, медики на месте ДТП оказывают помощь пострадавшим. "Информация о тяжести травм уточняется", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Госпитализация, по уточненным данным регионального минздрава, понадобилась двоим взрослым пострадавшим. "Один из них находится в тяжелом состоянии. После осмотра школьника показаний для госпитализации не выявлено", - отметил собеседник агентства.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют "детали происшествия, а также организуют дорожное движение на участке дороги в месте аварии", добавили пресс-службе УМВД.

На дорогах региона, по информации областного гидрометцентра, в среду наблюдается гололедица, температура воздуха составляет около плюс двух градусов, в течение дня возможен дождь, переходящий в снег.