Fox: Uber не предъявят обвинений по делу о ДТП со смертельным исходом

ТАСС, 6 марта. Американская прокуратура не будет предъявлять уголовные обвинения компании Uber по делу об аварии, произошедшей в марте 2018 года в городе Темпе (штат Аризона), в которой самоуправляемый автомобиль компании сбил насмерть пешехода. Об этом во вторник сообщила телекомпания Fox со ссылкой на заявление прокурора округа Явапаи Шейлы Полк.

По ее словам, на видеозаписи с места аварии момент столкновения изображен нечетко, и полиции Темпе необходимо предъявить больше доказательств. Пока неизвестно, будут ли предъявлены обвинения водителю беспилотника Рафаэле Васкес. Как ранее сообщал Департамент полиции Темпе, на записи с установленных на автомобиле камер наблюдения можно заметить, что за несколько мгновений до столкновения Васкес смотрела в экран своего мобильного телефона. Именно ее невнимательность могли стать причиной смертельной аварии.

ДТП произошло 18 марта прошлого года. Беспилотный автомобиль марки Volvo сбил 49-летнюю Элейн Херзберг, которая неожиданно оказалась на пути транспортного средства. От полученных травм она скончалась.

Ранее местные СМИ приводили мнения отдельных специалистов, полагающих, что компьютерные системы автомобиля, оценивающие степень опасности возникающих помех, могли быть неверно настроены, а потому "посчитали", что человек не является серьезным препятствием для движения. После инцидента Uber временно прекратила испытания своих беспилотных автомобилей в штате Аризона, американских городах Питтсбург (Пенсильвания) и Сан-Франциско (Калифорния) и канадском Торонто (провинция Онтарио).

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах почти 80 стран.