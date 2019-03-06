Апелляционный суд в Херсоне оставил Вышинского под арестом до 4 апреля

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Херсонский апелляционный суд отклонил жалобу защиты главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на решение о продлении ему ареста до 4 апреля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду его адвокат Игорь Мокин.

"Суд отказал в удовлетворении апелляции, оставил решение суда первой инстанции в силе", - сказал он.

Ранее Херсонский городской суд продлил арест журналисту до 4 апреля.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. В настоящее время журналист содержится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Генеральная прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении досудебного расследования по делу и предоставила защите доступ к материалам. В прокуратуре также заявили, что дело будет рассматриваться в суде Киева, куда Вышинского перевезут из следственного изолятора Херсона.