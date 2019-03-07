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Против бывшего первого зампрокурора Башкирии возбуждено новое дело о взятке

По данным следствия, Олег Горбунов получил еще одну взятку в размере 3 млн рублей

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"4 марта 2019 года следствием установлен новый факт получения Горбуновым взятки в размере 3 млн рублей, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело", - сказала она.

Ранее Олегу Горбунову было предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) за способствование, в том числе через нижестоящих должностных лиц, освобождению обвиняемых от уголовной ответственности.

"Наряду с Горбуновым к уголовной ответственности по делу привлечены восемь лиц, в том числе бывшие заместитель начальника управления прокуратуры Республики Башкортостан Артур Шаретдинов и прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин", - сообщила представитель СК.

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