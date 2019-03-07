Автомобиль скорой помощи загорелся после ДТП в Башкирии

УФА, 7 марта. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи столкнулся легковушкой на трассе в Башкирии и загорелся. Двум водителям и одному пассажиру потребовалась госпитализация, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой управления ГИБДД по региону.

"Около 08:00 мск в Благовещенском районе столкнулись встречные ВАЗ-2115 под управлением 26-летнего местного жителя и автомобиль медицинской помощи УАЗ, за рулем которого находился 49-летний водитель. После столкновения произошло возгорание УАЗа. В результате аварии оба водителя и 51-летняя пассажирка УАЗа с травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.

Авария произошла на 46-м км автодороги Уфа - Янаул, причины и обстоятельства аварии уточняются, добавили в ведомстве.