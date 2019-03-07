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Ситуация вокруг списания долгов за газ в Чечне

Суд перенес на 21 марта рассмотрение жалобы "Газпрома" на списание долгов с жителей Чечни

Ранее Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ в размере 9,353 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 7 марта. /ТАСС/. Верховный суд Чечни в пятницу перенес на 21 марта рассмотрение жалобы компании "Газпром межрегионгаз Грозный" на списание долгов с населения республики, передает корреспондент ТАСС.

"Перенести на 21 марта по ходатайству прокуратуры", - сказал председательствующий судья. Апелляцию рассматривала коллегия в составе трех судей.

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Заводской районный суд Грозного по требованию прокуратуры Чечни в декабре 2018 года постановил списать долги населения за газ в 9,353 млрд рублей. В прокуратуре посчитали, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность. "Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу на это решение.

Теги
РоссияЧечняСитуация вокруг списания долгов за газ в Чечне
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