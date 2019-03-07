Суд перенес на 21 марта рассмотрение жалобы "Газпрома" на списание долгов с жителей Чечни

"Перенести на 21 марта по ходатайству прокуратуры", - сказал председательствующий судья. Апелляцию рассматривала коллегия в составе трех судей.

ГРОЗНЫЙ, 7 марта. /ТАСС/. Верховный суд Чечни в пятницу перенес на 21 марта рассмотрение жалобы компании "Газпром межрегионгаз Грозный" на списание долгов с населения республики, передает корреспондент ТАСС.

Заводской районный суд Грозного по требованию прокуратуры Чечни в декабре 2018 года постановил списать долги населения за газ в 9,353 млрд рублей. В прокуратуре посчитали, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность. "Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу на это решение.