В Петербурге задержаны двое подозреваемых в убийстве следователя МВД Шишкиной

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Следователи установили и задержали в Санкт-Петербурге двоих подозреваемых в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной, совершенном в Подмосковье в октябре 2018 года. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных Следственным комитетом во взаимодействии ГУУР МВД России и ФСБ России, установлены и задержаны в Санкт-Петербурге двое подозреваемых в убийстве следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной в октябре 2018 года. По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов, 2000 года рождения, а посредником - 17-летний житель Санкт-Петербурга", - сообщила Петренко.

По ее словам, с задержанными проводятся следственные действия. После этого будет решаться вопрос о мере пресечения и предъявлении им обвинения. "В действиях этих лиц усматриваются признаки таких преступлений, как посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, и незаконный оборот оружия (ст. 317 "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и ч. 1 ст. 222 "Незаконный оборот оружия" УК РФ)", - сообщила представитель СК. Петренко отметила, что работа по установлению заказчиков убийства и других причастных к нему лиц продолжается.

10 октября 2018 года около семи утра неизвестный выстрелом в шею убил вышедшую из подъезда дома в поселке Архангельское старшего следователя по особо важным делам следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО Евгению Шишкину. В ходе расследования у следствия появились данные о том, что следователь убита, чтобы помешать расследованию уголовных дел, находящихся в ее производстве. По данным следствия, несколько месяцев назад неизвестные также подожгли личный автомобиль потерпевшей. По поручению главы СК Александра Бастрыкина дело было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

По данным СМИ, Шишкина вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством.