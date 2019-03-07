В США обвинили дочь экс-президента Узбекистана в причастности к мошеннической схеме

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила в четверг обвинения дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой и экс-руководителю главы дочерней структуры компании МТС в этой стране Бехзоду Ахмедову обвинения в причастности к мошеннической схеме. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

В документе отмечается, что, по версии властей США, Ахмедов и Каримова причастны к преступной схеме, которая предполагала выплату последней $865 млн.

Минюст США с 2014 года проводит расследование коррупционных сделок, в которых подозреваются, в том числе, Vimpelcom (сейчас - Veon Ltd.) и МТС. Речь идет, в частности, о взятках структурам, связанным с Каримовой. США утверждают, что Vimpelcom и МТС использовали сеть подставных компаний и фиктивных контрактов о консультационных услугах, чтобы предоставлять взятки близким родственникам президента Узбекистана Ислама Каримова в обмен на доступ к телекоммуникационному рынку страны.

Ранее в среду компания МТС сообщила о заключении мирового соглашения с американскими регуляторами по делу о коррупции в Узбекистане, по которому оператор выплатит штраф в размере $850 млн. МТС заключила мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов и минюстом США относительно расследования деятельности бывшей дочерней фирмы МТС в Узбекистане, сообщили в компании.