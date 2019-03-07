Мужчину убили в частном доме в Подмосковье при нападении четырех неизвестных

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Полицейские ищут четырех неизвестных, которые ворвались в частный дом в Щелковском районе Подмосковья и убили одного из хозяев. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального главка МВД.

"Четверо неизвестных проникли в частный дом в деревне Козино Щелковского района, напали на мужчину и женщину, в результате чего мужчина погиб, а женщина госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

По его словам, неизвестные планировали обокрасть дом, но наткнулись на хозяев.