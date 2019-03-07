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В Свердловской области горит магазин на площади 2 тыс. кв. м

В МЧС сообщили, что на момент возгорания людей в здании не было

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Здание магазина загорелось в городе Первоуральске Свердловской области, площадь возгорания составляет порядка 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, горит отдельно стоящее одноэтажное строение.

"На момент пожара в здании людей не было. В настоящее время площадь пожара составляет порядка 2 тыс. кв. м", - сказал представитель МЧС. Пожару присвоен третий номер сложности.

В борьбе с огнем задействовано более 90 человек и 30 единиц техники.

Сведений о пострадавших не поступало.

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