В Свердловской области горит магазин на площади 2 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Здание магазина загорелось в городе Первоуральске Свердловской области, площадь возгорания составляет порядка 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, горит отдельно стоящее одноэтажное строение.

"На момент пожара в здании людей не было. В настоящее время площадь пожара составляет порядка 2 тыс. кв. м", - сказал представитель МЧС. Пожару присвоен третий номер сложности.

В борьбе с огнем задействовано более 90 человек и 30 единиц техники.

Сведений о пострадавших не поступало.