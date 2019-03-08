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Движение поездов метро прекращено на четырех станциях Калининской линии

По словам сотрудников горячей линии столичной подземки, поезда в сторону центра идут только до "Шоссе Энтузиастов"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Движение поездов московского метро прервано на участке Калининской ветки от станции "Новокосино" до "Шоссе Энтузиастов" из-за инцидента с пассажиром. Об этом столичная подземка сообщила в пятницу в Twitter.

"На Калининской линии нет движения поездов от "Новокосино" до "Шоссе Энтузиастов" из-за инцидента с пассажиром", - говорится в сообщении. Пассажирам советуют пользоваться наземным транспортом.

Подробности инцидента не приводятся.

В то же время, на горячей линии столичной подземки ТАСС сообщили о падении пассажира на пути.

"Человек упал под поезд на станции "Перово". Поэтому поезда в сторону центра идут только до "Шоссе Энтузиастов", - сказали на горячей линии. Там добавили, что в ближайшее время движение восстановят.

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