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В Новой Москве у пенсионерки украли более $40 тыс. и золотую монету весом 1 кг

Сумма ущерба превысила 5,7 млн рублей

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Неизвестный украл из дома пенсионерки в Новой Москве золотую коллекционную монету весом 1 кг и деньги; сумма ущерба превысила 5 млн 700 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе главка столичной полиции.

Кража была совершена 7 марта. "В полицию обратилась пенсионерка 1958 года рождения. Неизвестные отжали окно ее дома в поселении Первомайское, расположенном в Новой Москве, и украли оттуда более $40 тыс. и коллекционную монету из золота весом 1 кг. Общий материальный ущерб составил 5 млн 703 тыс. 720 рублей", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

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