В Армении возбудили уголовное дело по факту ранения российского военнослужащего

ЕРЕВАН, 8 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ранения российского военнослужащего в Гюмри. Об этом в пятницу сообщила корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы департамента Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

"Уголовное дело возбуждено по факту ранения российского военнослужащего 102-й базы в следственном управлении Ширакской области по признакам первой части статьи 112 Уголовного кодекса ("Преднамеренное нанесение тяжкого вреда здоровью"). Назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая экспертизы. Осуществляются неотложные следственные и оперативно-разыскные мероприятия", - отметила она.

Ранее местные СМИ сообщили, что в ночь на 8 марта в медицинский центр Гюмри был доставлен гражданин с колюще-режущим ранением в области грудной клетки. Со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что раненый - 22-летний гражданин РФ Раджан Кажимиров, военнослужащий российской военной базы в Гюмри. По словам врачей, раненый не в состоянии давать объяснения.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 продлен до 49 лет, до 2044 года.