СМИ: электричество в отдельных районах Каракаса восстановлено

КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Специалисты наладили подачу электричества в некоторые районы столицы Венесуэлы после его отключения в более чем 20 штатах Боливарианской Республики в четверг. Об этом в пятницу сообщает государственное телевидение страны.

Днем ранее многие районы столицы и более чем 20 штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере вызваны нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.