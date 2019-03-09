Оппозиция Венесуэлы: из-за отключений света с ноября по февраль погибли 79 человек

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Почти 80 пациентов больниц умерли из-за перебоев с электричеством в Венесуэле с ноября по февраль. Об этом сообщил в пятницу депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хосе Мануэль Оливарес.

"Последний национальный опрос больниц подтвердил, что в медицинских учреждениях из-за проблем с электричеством скончались 79 человек", - написал он в Twitter. По словам депутата, эти данные относятся "к периоду с ноября до февраля".

По его словам, еще как минимум два человека погибли из-за массового отключения электричества в четверг. "К настоящему моменту мы можем подтвердить гибель двух человек. Еще два случая проясняются", - написал Оливарес. Ранее его коллега Мария Эрнандес дель Кастильо сообщил, что в больнице городе Матурин в штате Монагас из-за отсутствия света в больнице в четверг и пятницу умерли не менее 15 детей.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.