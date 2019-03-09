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СМИ: в Японии более 80 человек пострадали при столкновении парома с морским животным

Предположительно, судно врезалось в кита

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 87 человек пострадали в результате столкновения скоростного парома с крупным морским животным в Японском море в районе префектуры Ниигата. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo.

Паром со 120 пассажирами вышел из порта Ниигаты (административный центр одноименной префектуры) и направлялся к острову Садо. На подходе к нему на высокой скорости оно врезалось в подводный объект, предположительно, проплывавшего рядом кита. В результате почти все находившиеся на борту судна пассажиры получили травмы разной степени тяжести.

Само судно получило повреждения: в ходе осмотра на его обшивке была обнаружена крупная трещина, а подводные крылья погнулись.

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