СМИ: в Японии более 80 человек пострадали при столкновении парома с морским животным

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 87 человек пострадали в результате столкновения скоростного парома с крупным морским животным в Японском море в районе префектуры Ниигата. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo.

Паром со 120 пассажирами вышел из порта Ниигаты (административный центр одноименной префектуры) и направлялся к острову Садо. На подходе к нему на высокой скорости оно врезалось в подводный объект, предположительно, проплывавшего рядом кита. В результате почти все находившиеся на борту судна пассажиры получили травмы разной степени тяжести.

Само судно получило повреждения: в ходе осмотра на его обшивке была обнаружена крупная трещина, а подводные крылья погнулись.