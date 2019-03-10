Посольство РФ в Эфиопии уточняет вопрос о наличии россиян на борту разбившегося Boeing

ПРЕТОРИЯ, 10 марта. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Посольство РФ в Эфиопии пока не располагает информацией о том, были ли на борту потерпевшего в воскресенье крушение пассажирского самолета Boeing компании Ethiopian Airlines российские граждане. Об этом ТАСС заявил по телефону дежурный дипломат миссии.

"Пока у нас еще нет информации, были ли там наши граждане. В настоящее время этот вопрос выясняется", - сообщили в посольстве.

Заведующий консульским отделом посольства России в Кении Олег Кипоренко также сообщил, что информации о российских гражданах на борту потерпевшего крушения самолета пока нет, но такая ситуация не исключена.

"Факт крушения самолета на территории Эфиопии подтверждаем. Информации о том, находились ли на борту российские граждане, пока нет, - сказал Кипоренко. - Мы находимся в тесном контакте с представительством Ethiopian Airlines в Найроби".

"На борту могли быть россияне, потому что у данной авиакомпании достаточно дешевые цены для поездок в Африку, в частности, в Найроби, - отметил дипломат. - Поэтому это [нахождение граждан на борту] не исключаем, но пока конкретных данных у нас нет".

Потерпевший крушение Boeing 737 следовал в Найроби. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

В новость были внесены изменения (12:37 мск) - добавлен комментарий посольства России в Кении