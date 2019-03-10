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Подросток на машине сбил трех детей в Дагестане

Угрозы их жизни нет

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. Полиция выясняет обстоятельства автоаварии в Дагестане, где подросток взял покататься чужую машину и сбил на проселочной дороге трех девочек. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в ГУ МВД по республике, отметив, что старшей из пострадавших, 12-летней девочке, понадобилась госпитализация.

"14-летний житель селения Чонтаул Кизилюртовского района, воспользовавшись ситуацией, без спроса взял ключи от автомобиля, принадлежащего одному из гостей, и решил покататься. На одной из проселочных дорог юный водитель совершил наезд на трех девочек, двум из которых нет еще и четырех лет, а старшей 12 лет", - уточняется в сообщении.

По данным управления МВД, происшествие случилось в субботу днем. Младшие девочки получили в происшествии ссадины, старшую госпитализировали, угрозы жизни детей нет. Сотрудники полиции ведут сбор материалов для последующего процессуального решения.

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