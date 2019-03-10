Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области

ТАСС, 10 марта. Возгорание произошло на территории Новокубышевского нефтеперерабатывающего завода в воскресенье, по предварительным данным, пожар локализован, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, возгорание произошло на территории Новокуйбышевского НПЗ, к настоящему моменту оно локализовано", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС представитель НПЗ, при пожаре пострадал один работник завода. По его словам, пострадавший уже доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь.

"Его жизнь вне опасности", - добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что пожарные ликвидируют возгорание площадью 10 кв. м на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов на территории Новокуйбышевского НПЗ, при этом выпуск продукции на заводе не прекращен.

"Выпуск продукции на НПЗ не прекращен. Угрозы другим производственным объектам, а также экологии нет", - сказал он.

АО "Новокуйбышевский НПЗ" расположен в Самарской области и входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов, приобретенной "НК "Роснефть" в мае 2007 года. Завод перерабатывает Оренбургскую нефть, Западносибирскую нефть, а также нефть, добываемую в Самарской области. Вторичные перерабатывающие мощности завода включают установки каталитического крекинга, замедленного коксования, каталитического риформинга, изомеризации, гидроочистки керосина и дизельного топлива, битумную и газофракционирующую установки.

В новость были внесены изменения (17:50 мск) - добавлены подробности про пострадавшего и выпуск продукции