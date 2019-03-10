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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

СМИ: в авиакатастрофе в Африке погибли жена и сын депутата парламента Словакии

По данным газеты Pravda, в результате крушения лайнера погибли четыре гражданина страны

ТАСС, 10 марта. Жена и сын депутата Национального совета (парламента) Словакии Антона Грнка погибли в воскресенье при крушении самолета Ethiopian Airlines , выполнявшего рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Об этом сообщила братиславская газета Pravda.

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В авиакатастрофе погибли четыре гражданина Словакии. Кроме семьи депутата парламента от входящей в правительственную коалицию Словацкой национальной партии жертвой трагедии стала сотрудница одной из гуманитарных организаций, направлявшаяся в Кению. Личность четвертого погибшего словака пока не установлена, информировало издание со ссылкой на источник в кабинете министров республики.

Гибель четырех граждан Словакии в авиакатастрофе в Африке подтвердил позже министр иностранных дел страны Мирослав Лайчак на своей странице в социальной сети Twitter.

В результате крушения самолета Ethiopian Airlines погибли 157 граждан 33 государств. Среди жертв катастрофы - трое россиян.

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ЭфиопияСловакияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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